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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

صدى البلد

قال سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات القابضة للاستثمار، إن الارتفاعات  التي طرأت اليوم على اسعار الذهب محليا  طبيعية لان أسعار الذهب في العالم  تشهد تذبذبات كبيرة صعوداً وهبوطاً نتيجه  الاخبار التي  تصعد وتهبط حول الازمات.

وتابع خلال مداخلة  ببرنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON،:” حالة التذبذب على مستوى العالم وفي مصر   يرتبط   بعوامل مثل العرض والطلب  والاقبال والمبيعات  أمام حجم المعروض فضً عن العوامل الخارجية .


ولفت إلى أن أول يوم اكتتاب في صندوق الذهب كان جيد جدا، وفيه إقبال من الناس، قائلاً : " نوعية جديدة من المستثمرين بدأت تخش في سوق المال بعد أول يوم اكتتاب في صندوق الذهب.


واصل : " مبادرة الذهب  للمصريين في الخارج  هتاخد وقت وسوف يزيد المعروض لما بتخش كمية من الذهب من بره بتقلل الأسعار.

اسعار الذهب التنف الإعلامية لميس الحديدي اسعار الذهب محليا برنامج كلمة أخيرة صندوق الذهب

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