خلال لقائه الأسبوعي.. محافظ الفيوم يوجه بإيجاد حلول جذرية لشكاوى 17 مواطنا

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى 17 مواطناً بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسبة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وحازم حسنى مدير إدارة المواقف، والمحاسب سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لشكاوى عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهم، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ببحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة، تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين الظروف المادية والمعيشية لهم ولأسره.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث إمكانية توفير عدد من المشروعات للأسر الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق والقري الأكثر احتياجاً.

واستجابة لمطلب عدد من المواطنين بشأن الحصول على فرصة عمل تعينهم على إعالة أسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لحالتين من السيدات الأولي بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، ببحث مطلب إحدى السيدات الأولى بالرعاية بشأن إجراءات ترخيص قطعة أرض صغيرة لبناء منزل لها ولأبنائها الأيتام.

واستمع المحافظ، لشكاوى عدد من السائقين بمختلف خطوط السير، ووجه مدير إدارة المواقف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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