بسبب طفليهما .. بيكيه يهدد شاكيرا بهذا الإجراء | فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ازمة جديدة تلوح في الأفق بين جيرارد بيكيه لاعب منتخب إسبانيا، وبين المطربة العالمية شاكيرا.

وأوضح التقرير، انزعاج بيكيه الشديد من شاكيرا لأنها سمحت لطفليهما بالمشاركة في كليب أغنيتها الجديدة.

وتابع التقرير أن بيكيه فوجئ بتواجد أبنائه في العمل الغنائي الخاص بشاكيرا، ولم تحصل شاكيرا على إذن قبل إشراكهما .

وأكمل التقرير أن الفيديو كليب الخاص بشاكيرا حقق أكثر من 38 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه على يوتيوب.

ولفت التقرير أن بيكيه يبحث حاليا مع محاميه الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة النجمة العالمية شاكيرا .