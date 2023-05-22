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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدعاء الوارد بعد الأذان.. اعرف ما يستحب قوله

مئذنة الجامع الأزهر
مئذنة الجامع الأزهر

عن  الدعاء الوارد بعد الأذان، ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من قال حين يَسْمَع النِّدَاء: اللَّهُم ربِّ هذه الدَّعْوَة التَّامة، والصَّلاة القَائمة، آتِ محمدا الوَسِيلَة والفَضِيلة، وابْعَثْه مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّت له شَفَاعَتِي يوم القيامة». رواه البخاري.

 

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دعاء عند الاذان


كشفت دار الإفتاء المصرية، عن 5 أمور يستحب فعلها عند الأذان ، وهي : أن يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن، أن يدعو لنفسه ولغيره خلال الأذان، أن يقول "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الحيعلتين، أن يصلي على النبي ، الدعاء بعد الانتهاء من الأذان بقول "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".

 

تسييد النبي في الأذان


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك ردا على سؤال هل يجوز تسييد النبي في الأذان أو قول سيدنا محمد رسول الله؟

وأضاف أحمد ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز ذكر النبي بالسيادة في الصلاة ونص على ذلك فقهاء الشافعية، وقالوا إن الناطق بالسيادة فقد أتى بالمطلوب وزيادة.

وأشار إلى أنه يستحب تسييد النبي بقول سيدنا محمد رسول الله، في التشهد والإقامة والأذان.


الصلاة على النبي بعد الأذان


عن سؤال "هل الصلاة على الرسول بعد الأذان بدعة ؟ قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة على الرسول بعد الأذان ولا شئ في ذلك ولا يعتبر بدعة.

وأشار إلى أن الصلاة عن رسول الله من المستحبات، وقال النبي في ذلك "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي".

 

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