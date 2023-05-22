فى عيد ميلاده.. زوجة خالد عليش الثانية تثير ضجة على السوشيال ميديا

نشرت زوجة مذيع الراديو خالد عليش،ميريهان صور جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا لها احتفالا بعيد ميلاده.

وظهرت زوجة عليش بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية توب باللون الاسود ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من الماكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .









وتعد زوجة خالد عليش الثانية ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر الشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

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