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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني: إعطاء كل متحدث 4 دقائق لاستيعاب أكبر عدد من المشاركين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن  كل جلسة في الحوار الوطني مدتها 3 ساعات، وبالتالي يتم إعطاء كل متحدث 4 دقائق للتحدث كي يتم إعطاء فرصة لاستيعاب أكبر عدد من كلمات المشاركين في الجلسات .

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وقال "فوزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "لا يوجد عدد محدد للجلسات في كل موضوع يتم التباحث بشأنه".

وأضاف "يمكن أن يتم عقد جلسات كثيرة في نفس الموضوع"، مضيفا" من الممكن عقد ورش عمل للفننيين والخبراء والمتخصصين  في القضايا الفنية" متابعا "تم الاعداد بشكل جيد للحوار الوطني ويتم مراعاة كل شيء".

وأكمل "الفلاحين ممثلين في الحوار الوطني من خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي وبالتالي سيشارك في جلسات هذه اللجنة من الفلاحين والمزارعين ".

ولفت "تم تقسيم الحوار الوطني وفقا للقضايا المطروحة"، مختتما "نلاحظ رغبة كبيرة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني".

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