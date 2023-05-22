بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن سماح الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنات جديدة

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء مستوطنات جديدة على أراضي الضفة الغربية، لافته إلى أن ذلك يخالف القانون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الإسرائيلية الوفاء بتعهداتها بعدم بناء مستوطنات جديدة مخالفة للقانون.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أوضحت عدة مرات إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر أن بناء المستوطنات يقوض حل الدولتين.

ومن جانبها، نددت فرنسا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بالعودة إلى موقع مستوطنة حومش المخلاة، جنوب جنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي.

ودعت فرنسا في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، مشيرة إلى أنه يخالف الالتزامات التي أخذتها تل أبيب على عاتقها في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.

وكانت قد سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بالدخول إلى مستوطنة حومش المخلاة والإقامة بها بشكل دائم، مما أثار غضب السلطة الفلسطينيين.