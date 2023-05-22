الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا على مدخل أريحا الجنوبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة أريحا الجنوبي.

وقالت وسائل الإعلام إن جنود الاحتلال نصبوا الحاجز وأوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين والمركبات العمومية وفتشوها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، خاصة باتجاه الخارجين من المدينة.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات نفذتها، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا ومدينة جنين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى إحالتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.