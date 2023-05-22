تشييع جثامين شهداء نابلس وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال

شيع العشرات من محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقَوا فجر اليوم في مخيم بلاطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب والشباب الفلسطيني، ودعوا الى تجسيد الوحدة الوطنية ليتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس الفلسطينية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.