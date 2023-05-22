بحماية جنود الاحتلال .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل

شارك عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال مراسل وفا إن المستوطنين المشاركين في المسيرة رددوا هتافات عنصرية أثناء خروجهم من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي.

ومشوا عبر أزقة البلدة القديمة وحاراتها، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة، الذين عرقلوا مرور المواطنين بالمكان.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح عدد آخر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: " إن جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة بمدينة نابلس استمرار للحرب الشاملة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهي جريمة كبرى، يجب وضع حد لها على الفور".

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، الذي يقود الأوضاع لمزيد من التوتر .