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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار في أدنى مستوى له خلال 6 أشهر ..وانهيار محتمل بهذا التاريخ

الدولار
الدولار

 


التقط الدولار الأمريكي أنفاسه قليلا من سلسلة التراجعات التي مني بها، وذلك أمام  الين الياباني، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

رغم ذلك، يظل الدولار دون أعلى مستوى له في ستة أشهر بقليل.

يترقب المستثمرين أي إشارة ، ما إذا كان الفيدرالي  سيواصل رفع أسعار الفائدة، علاوة على ترقب الجميع لموقف الكونجرس بشأن التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين .
ويمكن أن ينهار الدولار والاقتصاد الامريكي في أول يونيو، إذا لم يتم الاتفاق على سقف للديون.

ويترقب المستثمرون اجتماعا مهما بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الاثنين لبحث رفع سقف الدين.

خلال ذلك، أظهرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الاثنين تباين، مع انتظار الأسواق المستجدات المتعلقة بمحادثات المشرعين بخصوص رفع سقف الديون .

ويقترب الموعد النهائي للكونجرس لرفع السقف أو تعليقه بسرعة, مع بعض التقديرات التي تقول إن الحكومة ستنفد من الخيارات لمواصلة دفع التزاماتها في الأول من يونيو.

وقال محللون اقتصاديون ومسؤولون في إدارة بايدن في وقت سابق، إن التخلف عن السداد قد يخلق فوضى في الأسواق المالية.

 

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