خبير أمن معلومات: الواتساب الذهبي مخترق 100% والتطبيقات المعدلة خطيرة

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أنه لا يوجد شكل تقني وتكنولوجي يقول يتم تهكير أجهزة التليفونات المحمول من خلال الضغط على أي رابط مرسل، مشددًا على أن الرابط من الممكن أن يحدد مكانك ومن الممكن أن يكون مرتبط بتطبيق خبيث، أو وجود صفحة وهمية داخل اللينك.



وأضاف "طارق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البرامج والتطبيقات المعدلة تمثل خطر كبير جدًا، مشددًا على أن الواتساب الذهبي والذي به الكثير من المميزات هو واحد من التطبيقات المعدلة وهو مخترق 100%، ومن يعدل هذا التطبيق هو شخص يسحب البيانات دون معرفة.

وأوضح أحمد طارق، أن هناك تطبيق عبارة عن برنامج حماية كبير، من الممكن أن يتم الكشف عن أي اختراق وهذه البرامج مجانية وعالمية وموجودة على "بلاي ستور"، مؤكدًا أنه لابد أن يتم تفعيل نظام الحماية داخل الهاتف الشخصي.