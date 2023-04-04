زين له الشيطان ابتزاز فتاة عبر الواتساب فعاقبته جنايات بورسعيد بالمشدد 15 عاما

لم يتوقع شاب في العقد الثاني من عمره بمحافظة بورسعيد أن يسقط في قبضة رجال الأمن بعد أن زين له الشيطان الانسياق خلف شهواته للحصول على منافع جنسية ومالية من الفتيات عقب استدراجهم و الاستيلاء على مقاطع ساخنة لهم يستغلها فيما بعد لابتزازهم جنسيا وماديا .

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد أخطار في 8 سبتمبر عام 2022 يفيد تقديم المجنى عليها رحاب خ م ع ا بلاغ تتهم خلاله علي أ ب ع ل، ويبلغ من العمر 20 عاما بتهديدها كتابة عبر الواتساب بإفشاء صور ومقاطع خاصة بها لينسب لها أمورًا مخدشة بالشرف.

وعلى الفور وجه مدير أمن بورسعيد بسرعة التحرى عن الواقعة والتأكد من صحة الواقعة عبر التقنيات الفنية والعرض على نيابة بورسعيد العامة وضبط المتهم ومثوله للتحقيقات .

وجاءت رسائل المتهم الى المجنى عليها مصحوبه بطلب الحصول منها على منفعة جنسية ومبالغ مالية، وشرع في الحصول على مبلغ مالي ومنفعة جنسية عن طريق التهديد، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وعقب ضبط المتهم وأحالته الى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها لتحيل المتهم الى محكمة جنايات بورسعيد .

وأكدت النيابة العامة في قرار احالتها ان المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن انتهك حرمة الحياة الشخصية للمجني عليها، وقام بإرسال مقطع مصور خاص بها، وهددها بإفشاء صور ومقاطع فيديو أخرى، كي يحصل منها على منفعة جنسية ومالية.

وأمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي وسكرتارية إسماعيل عوكل شهدت المجني عليها بأن المتهم قام بتهديدها بإفشاء صور ومقاطع فيديو مصورة خاصة بها تتضمن أمورًا مخدشة بالشرف، نظير التحصل منها على منفعة جنسية ومبالغ مالية، وأرسل مقطعًا مصورًا خاص بها وهي عارية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي وتساب.

كما شهد ضابط التحقيق، بأن المتهم قام بإرسال رسائل تتضمن عبارات تهديد وابتزاز للمجني عليها، عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها قاصدا تهديدها للتحصل منها على مبالغ مالية، وثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن مرتكب الواقعة مستخدم الهاتف وهو المتهم.

وعقب الاستماع إلى شهادة الشهود ومرافعة النيابة العامة ومحامى المجنى عليها ودفاع المتهم قضت جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، في القضية رقم 258 لسنه 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 6 لسنة 2023 كلي بورسعيد.