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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بخصومات تصل إلى 50%.. انطلاق مهرجان أهلا بالعيد بمول فرما بورسعيد

بخصومات تصل إلى 50%
بخصومات تصل إلى 50% انطلاق مهرجان " اهلا بالعيد " بمول فرما

انطلق مهرجان " اهلا بالعيد " بمول الفرما  ، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  في الفترة من 3 حتى 23 أبريل الجاري بخصومات تصل إلى 50% .

وأكد محافظ بورسعيد، أن المهرجان يأتي  في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة حيث يقدم عروض وخصومات تصل إلى 50%  على المنتجات المعروضة بالمول.

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وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

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