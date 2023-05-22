مصلحة الجمارك تزف بشرى للراغبين في استقطاب ذهب من الخارج

أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن من يأتي بالذهب من الخارج مرحب به، ايا كانت الكمية، ويكون معفيا من الضريبة الجمركة ومعفي من الرسوم، ولكن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على قيمة المصنعية.

وقال الشحات الغتوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن قيمة المصنعية للجرام 80 جنيه، مؤكدا أنه لا يتم الحصول على تلك الضريبة، على الإستخدام الشخصي.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أن المواطن يعلم أن الذهب استثمار أمن، ويعد احتياطي نقدي للدولة المصرية، لذا نعمل على تقديم التسهيلات والتيسيرات على من يرغب في استقطاب ذهب من الخارج.

حتى لا يخضع للمسائلة القانونية.

وأشار الشحات الغتوري إلى أنه على الشخص القادم من الخارج وكان معه ذهب أن يفصح عن الذهب وعن الكمية التي معه، حتى لا يخضع للمسائلة القانونية.