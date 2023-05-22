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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

صندوق الاستثمار في الذهب ملاذ أمن للحفاظ على مدخراتك كيف تستفيد منه..تعرف على مزاياه

ذهب
ذهب

الاستثمار في الذهب أصبح أفضل وسيلة يمكن بها المحافظة على قيمة أموال المستثمر، ومحط أنظار المستثمرين حول العالم.

ومن جانبه بدأ الاكتتاب الأولي في أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، من خلال وثائق تطرح للبيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب.

الاستثمار في الذهب

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في الذهب تحت مسمى "إيه زد جولد"، الذي يأتي تلبية لحاجة ورغبة الباحثين عن الاستثمار الآمن في ظل تقلبات سعر الصرف وعدم استقرارها.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الراغبين في الاستثمار في الذهب عليهم الشراء وفقًا لسعره المعلن في يوم الدخول للصندوق، وعند البيع يتم بالسعر المعلن أثناء الخروج.

وعن الآلية، قالت هيئة الرقابة المالية: يمكن للراغبين في استثمار أموالهم  بصندوق الاستثمار فى الذهب، التوجه لواحدة من 8 شركات متخصصة في تداول الأوراق المالية، وفتح حساب لدى الشركة، وشراء وثيقة الاستثمار بحد أدنى 10 جنيهات ودون حد أقصى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة نحو تمكين جموع المستثمرين، ما يمكنهم من الادخار في هذه الصناديق من خلال آلية مؤمنة بقدر الاستطاعة.

وأوضح فريد- خلال مصادر إعلامية، أن الصندوق سيُمكن المستثمرين من تنويع قنواتهم الاستثمارية سواء في مجال الأسهم المقيدة أو غير المقيدة، وكذلك قنوات ادخارية مختلفة مثل أذون الخزانة، وسندات الخزانة، والودائع في القطاع المصرفي وصناديق المعادن من ضمنها الذهب.

مصر منتجة للذهب

ويقول الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن صندوق استثمار الذهب فكرة جيدة جدا لمن يرغب للاستثمار فيه، مما يساعد على التحكم في أسعار السوق، منوها إلى أن مصر دولة منتجة للذهب، وإنشاء مثل هذا الصندوق في الدولة يعد من الأمور الجيدة للاستثمار، ويساعد على زيادة الاستثمارات الداخلية.

وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المستثمرين يلجؤون إلى استثمار الذهب، وتجميع أموالهم في ادخار سبائك ذهبية، للحفاظ على قيمة أموالهم، وهذا الصندوق سيساعدهم على هذا النوع من الاستثمار.

وأشار خطاب، إلى أن هذا الصندوق يعد استثمار أمن لكل من يرغب الاستثمار في الذهب، ويساعد على الادخار الأمن للأموال، ويعد صندوق استثمار الذهب من أهم المناحي الاستثمارية مستقبلًا.

ويعد  إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة، استكمالًا لسنوات طويلة، من العمل،  حيث  أن الاستثمار في الذهب من خلال صندوق يخضع للرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يضيف ثقة جديدة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار في الذهب بشكل آمن ومطمئن من حيث درجة النقاء والجودة للمعدن.

مزايا صندوق الاستثمار

فيما وجه أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيمها لإطار العمل المتكامل لصناديق الاستثمار في الذهب الذي أسهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، مشيرا إلى أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير تقديم خدماتها وتحسين بيئة ممارسة الأعمال قد ساهم في إطلاق الصندوق خلال شهر واحد فقط من إصدار القرارات المنظمة له.

وأضاف أبو السعد أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

وأشار أبو السعد إلى المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

واستعرض أحمد أبو السعد خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

ونرصد لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين التي جاءت كالتالي: 

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,800 شراء 2,857 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,567 شراء 2,619 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,450 شراء 2,500 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,100 شراء 2,143 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,633 شراء 1,667 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,400 شراء 1,429 جنيها
سعر الذهب 
الاونصة بيع 87,080 شراء 88,857 جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,600 شراء 20,000 جنيها
الكيلو بيع 2,800,000 شراء 2,857,143 جنيها

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