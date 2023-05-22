رئيس الغرفة: قطاع الدواء صادراته مليار دولار والمستهدف 5 بحلول 2030

أشاد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بقرارات الوزراء اليوم بخصوص متابعة الارصدة من الدواء سواء المصنعة محليا عبر توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير المواد الخام أو نواقص الاستيراد عبر تدبير 100 مليون دولار موجها الشكر للحكومة قائلاً : " نشكر رئيس الوزراء لاني شعرت منه حرصه التام والكامل لعدم نقص الدواء والامن الدوائي للشعب المصري والحفاظ على إقتصاديات وكيانات قطاع الدواء".



ووجه رسالة طمأنينة للشعب المصري، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون قائلاً ”انه لن يحدث اي نقص في الادوية بعد هذه القرارات رصيد ومخزون الادوية وصل لادنى مستوياته بما يقارب مستوى الخطر لكن بقرارات اليوم لن نصل لهذه النقطة ولانشهد نقص في الادوية المصنعة محليا أو تلك المستوردة".



لافتاً إلى أنه في المعتاد لابد أن تغطي أرصدة المواد الخام نحو أربعة أشهر ولكن ثمة مؤشرات خطيرة طرأت أدت لتراجع الارصدة لنحو شهرين وهو مؤشر وفقا للمعطيات خطير ومن ثم وجب التدخل وأكد رئيس الوزاء ضمنيا أن نقص الدواء خط أحمر وأنه بالامكان تحمل نقص اي شيء إلا الادوية"



وكشف أن حجم الشحنات التي من المفترض الافراج عنها تبلغ نحو 40 مليون دولارا كقيمة وأن حجم الارضيات في المتوسط بلغ مليار و200 مليون جنيه وهو رقم كبير".

رؤية مصر 2030

وذكر أن صناعة الدواء هي صناعة مهمة وحيوية بها نحو 2.5 مليون اسرة عاملة بها بالاضافة إلى أن حجم الصادرات وصل إلى مليار دولار وهو رقم ضئيل ولايحقق المأمول والامكانيات المتاحة لدى القطاع ولكنه شدد أن مستهدف القطاع الذي يتسق مع رؤية مصر 2030 تهدف للوصل إلى رقم صادرات يقدر بنحو 5 مليار دولاراً "

