عرض مسرحية سيرة بني فهمان بقصر ثقافة العريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، محافظة شمال سيناء، عرض مسرحية سيرة بني فهمان، تحت رعاية وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وإقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إشراف الإدارة العامة للمسرح، وفرع ثقافة شمال سيناء.

وحضر أعضاء لجنة التحكيم الدكتور عبد الناصر محمد الجميل عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون سابقا، ويسري حسان نائب رئيس تحرير جريدة المساء وحمدي حسين بكري كبير مخرجين بالتلفزيون المصري ورئيس قطاع الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام، و احمد محمد اداره المسرح بالهيئة العامة مقرر المسرح ومقرر اللجنة.

العرض المسرحي تأليف دكتور السيد فهيم، ديكور وملابس مهندس رمضان حجاب، أغاني محمد عابد. فني تعبيري سامح الكاشف موسيقى والحان ياسر الشريف، مخرج منفذ ياسر وهبه، رابط درامي ورؤيه واخراج مجدي الشريف.



محور العرض المسرحي:

ويدور محور العرض المسرحي حول سيره بني فهمان وهى مسرحيه كوميديه غنائيه استعراضيه، قديما قالوا ذكاء المرء محسوب عليه ، واصحاب العقول دائما ما يدفعون ثمن ذكاء عقولهم بدلا من العرفان وحسن الجزاء لهم، مثل المدعو السيد عدنان بن فهمان بن عدنان بن فهمان بن عدنان.

يذكر أن العرض المسرحي من بطولة أيمن الكاشف، وناهد الشعراوي، أحمد علاء ساره سمير، احمد المالح ، شاهندا سلامه، اسلام الشربجيو محمود والي، عبد الرحمن اشرف، رائد حجاب، عبد الرحمن محمد، محمود صباح، شادي مجدى ،عمر مصطفى ، نيره إيهاب، ماهر محمد.، عبد الحميد ايمن ، احمد عبده حجاب، ابراهيم عبد الباعث ،محمد كمال، سليمان عزمي، محمد جمعه ،بتول موسى، مصطفى محمد، وتوزيع وموسيقى وتسجيلات سلمى ساوند مهندس محمد سلمي الشوربجي.