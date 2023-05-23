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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت الفندقية: مليار ونصف إعانة لأكثر من 200 ألف عامل

فندق - ارشيفية
فندق - ارشيفية

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء ، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها صندوق إعانة الطوارئ للعمال وحجم المصروفات التى منحتها الغرفة فى ظل أوقات عصيبة سابقة عاشتها السياحة فى مصر .

وعلى ضوء المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار لمساعدة المنشآت الفندقية والسياحية لمواجهة الازمة الحالية وذلك للتنسيق المستمر بين الغرفة والاتحاد وعلى ضوء ذلك ، فقد تمت الموافقة على صرف إعانة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية لمواجهة تلك الآزمة.

أوضح تقرير أعمال إنجازات غرفة المنشآت الفندقية حصل “صدى البلد” على نسخة منه ، أنه تم تعميم منشور على المنشآت الفندقية بتاريخ 30 إبريل 2020 وتقدم للغرفة عدد 864 منشآة فندقية منهم عدد 139 فندقا عائما بإجمالي عمالة 153.456 عمالة مؤمن عليهم بكافة المنشآت المتقدمة للاستفادة من صندوق إعانة الطوارئ للعمال .

غرفة المنشآت الفندقية 


أكد تقرير الغرفة أنه تمت الموافقة على صرف الدفعة الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ للعمال  ،لكافة المنشآت الفندقية بدءا من تاريخ 8-9-2020 وتقدم للغرفة عدد 725 منشآة فندقية لصرف الإعانة الثانية والثالثة للعمال المضارين وأيضا عدد 41 منشأة فندقية تقدمت رغم انها حصلت على قروض من مبادرة البنك المركزى ليصبح إجمالي العدد المتقدم حتى تاريخه هو 766 منشأة فندقية ، وكذا تم الصرف لعدد 11 كازينو.

سرد تقرير الغرفة الى ان بتاريخ 16 -2-2021 تم الموافقة على صرف الدفعة الرابعة والخامسة من صندوق إعانة الطوارئ للعمال  ،بإجمالى عدد 715 منشأة فندقية هذا بالإضافة إلى 5 كازينو ، بتاريخ 27 -5-2021 ، تمت الموافقة على صرف الدفعة السادسة والسابعة بإجمالي عدد 713 منشأه فندقية هذا بالإضافة الى عدد 9 كازينو ، علما بأن جميع الدفعات المشار اليها تم صرف الاعانه بالأرقام التأمينية بدون قيد او شرط.

أشار التقرير الي انه بتاريخ 17-1-2022 تمت الموافقة على صرف الدفعة العاشر والحادية عشر بإجمالى عدد 432 منشأة فندقية هذا بالإضافة الى عدد 2 كازينو حيث طلب صندوق اعانة الطوارئ من المنشآت ميزانية عام 2021 وميزانية 2022 معتمدة من مراقب حسابات المنشأة.
وبهذا يكون قد تم صرف عدد احدى عشر دفعة لعدد عماله 206365 عامل مؤمن عليه لكافة المنشآت الفندقية والسياحية بقيمة فقط مليار وخمسمائة وإثنان وثلاثون مليون ومائتنان وتسعة وعشرون ألف وأربعة وثمانون جنيها مصريا لاغير.
 

المنشآت الفندقية غرفة المنشات الفندقية السياحة وزارة السياحة والآثار الفندقية

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