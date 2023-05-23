23 ألف نازح بسبب الفيضانات في إيطاليا.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز تقريراً بعنوان" أكثر من 23 الف نازح بسبب الفيضانات في إيطاليا والخسائر كبيرة جدا".

وأعلنت السلطات أن أكثر من 23 ألف شخص ما زالوا نازحين في شمال شرق إيطاليا، بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات كبيرة وأودت ب14 شخصا.

وانتقل معظم هؤلاء للاقامة عند أصدقاء أو أقارب، فيما يقيم نحو 2600 في الفنادق والمدارس وقاعات الرياضة ومراكز اخرى أنشأتها السلطات المحلية، وفق ما افادت منطقة إميليا رومانيا في بيان.

وتساقطت خلال 36 ساعة فقط الأسبوع الماضي كمية أمطار توازي ستة اشهر، وساهمت في رفع منسوب المياه في 20 نهرا وحولت الشوارع إلى مستنقعات من الطين وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

تسعى السلطات إلى إصلاح شبكة الإنترنت للمستشفيات والحكومة والمدارس والأفراد في المناطق المعزولة وبدأت بتوزيع 100 نظام ستارلنك مصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك في محيط رافينا الأكثر تضرراً.



بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، لحقت بواحدة من أغنى مناطق إيطاليا أضرار اقتصادية يستحيل تقييمها حاليا.