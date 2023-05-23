عقب تعادل الزمالك مع الداخلية.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن أوسوريو

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالًا لجماهير نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق أمام الداخلية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: “رأيك في اداء اوساريو مع الزمالك وطريقة اللعب 3-2-4-1 هل تناسب نادي الزمالك ؟؟؟”.

وتابع: "خاض أوساريو مع الزمالك حتي الان 6 مباريات، الفوز علي سيراميكا كليوباترا و أسوان و بروكسي، التعادل مع المقاولون العرب والداخلية

الهزيمة من الإسماعيلي".

وكانت مباراة الزمالك والداخلية قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.