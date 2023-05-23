المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. شروط إصدار شهادة التمتع بحوافز القانون

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عدة شروط لإصدار شهادة للتمتع بالحوافز المقررة قانونا للمشروعات المتوسطة .

في هذا الصدد، نص القانون على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :



لايفوتك||





1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .



2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .



3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .



4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .



5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .



6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

