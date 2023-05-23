قمة شرم الشيخ.. وزيرة البيئة: مصر خرجت بمكاسب كبيرة للقارة الأفريقية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر خرجت بمكاسب كبيرة للقارة الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال حوارها على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار ستضع المقترحات الخاصة بقمة المناخ القادمة، محذرة من إعادة استخدام الوقود الأحفوري مرة أخرى خلال الفترة الحالية، وتأثيره على المناخ والتغيرات المناخية.



وأكملت: نحن أمام قضية شائكة، وهي الوفاء بمتطلبات التنمية، على حساب البيئة والمناخ والوجودية، أو إحداث ما يعرف بالانتقال التدريجي.

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