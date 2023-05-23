صحف السعودية|التحقيق مع 295 مسئول بقضايا فساد.. وصول الطائرة الإغاثية الثامنة للسودان.. الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية على 4 مناطق.. كوريا الجنوبية تسجل 21 ألف حالة كورونا

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول في 4 مناطق

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة لبورتسودان

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى "حومش" بالضفة الغربية

التحقيق مع 211 شخصاً بقضايا جنائية وإدارية وتوقف 84 متهماً في 7 وزارات وهيئات سعودية

وزير الحج يدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة النقل والتفويج

GBU-57 سلاح أمريكي تلاحقه الشكوك

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الثلاثاء، عدة مواضيع المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.



صحيفة عكاظ



نشرت صحيفة "عكاظ" عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وتصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



كما نشرت صحيفة "عكاظ" عن وصول الطائرة الإغاثية الثامنة لبورتسودان أمس الإثنين، تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.



صحيفة الرياض



كما نشرت صحيفة الرياض عن تسجيل كوريا الجنوبية أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في تراجع مطرد عن الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تعود فيه البلاد إلى الوضع الطبيعي ما قبل الجائحة مع رفع جميع قيود مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 21 ألفا و385 إصابة بينها 43 إصابة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 31 مليونا و569 ألفا و469 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ونشرت الرياض عن إدانة قطر بشدة قرار الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها، مما يشكل اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، عن قلق الدوحة البالغ من سياسة الأمر الواقع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، التي ترمي إلى نزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم الأحد، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الجاري.

وأوضحت أنها أجرت 2583 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 211 شخصاً في عدة جرائم فساد تنوعت بين استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل الأموال والتزوير، حيث تم توقيف 84 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

صحيفة اليوم

كما نشرت تدشين وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التجربة الفرضية الثانية لمنظومة النقل والتفويج، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

واستمع الوزير لركائز التجربة الفرضية والتي تعمل لـ 6عمليات تفويجيه تتم محاكاتها، و37 مسار حركة تم تحديدها وحساب طاقتها التشغيلية.

صحيفة الوطن

كما نشرت صحيفة الوطن عن سلاح أمريكي تلاحقه الشكوك مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا ظهرت مخاوف من أن أمريكا خسرت ورقتها الرابحة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض في سلاحها GBU-57 المعروف أيضا باسم «مخترق الذخائر الضخمة» وهو عبارة عن قنبلة قوية مصممة للتغلغل بعمق في الأرض، وتدمير منشآت تحت الأرض يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم، والتي نشرت لها صور هذا الشهر، حيث أصدرت القوات الجوية الأمريكية في 2 مايو صورًا نادرة للسلاح GBU-57، ثم قامت بحذف الصور - على ما يبدو لأن الصور كشفت تفاصيل حساسة حول تركيبة السلاح.

ويأتي نشر الصور في الوقت الذي ذكرت فيه إحدى الوكالات الغربية أن إيران تحرز تقدمًا مطردًا في بناء منشأة نووية من المحتمل أن تتجاوز مدى GBU-57، والتي تعتبر سلاح الجيش الأمريكي الأخير لإخراج المخابئ تحت الأرض.