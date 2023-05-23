الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 94 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و85 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تنظيم قافلة علاجية مجانية بمركز أبو النمرس، حيث تم رش وتجريع وعلاج 1750 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة.

وتفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الصوامع والشون بمركز طوخ وقرى العمار وكفر العمار ومنشأة العمار وكفر النخلة، لحث المزارعين على توريد القمح، فضلا عن فحص الزراعات القائمة، خصوصا الذرة الشامية، والرش ضد دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها.

واجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع كل من الدكتور خالد أبو شادي، مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين، وذلك للوقوف على الوضع الحالي لموسم توريد القمح، ومدى التيسير على المزارعين، خلال توريد وتسليم المحصول بمختلف شون وصوامع المحافظة، وذلك لتحقيق المستهدف لهذا العام.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية في اجتماع برئاسة محافظة المنوفية، لاستعراض جميع الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح، كما واصلت متابعة حصاد ودراس المحصول، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، كما تمت إزالة 158 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والمرور على 30 مركز تجميع ألبان و47 محل أعلاف.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية مرورا مفاجئا علي مصانع الأعلاف بمركز المنصورة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية لمتابعة موقف توريد القمح، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع معدل التوريد وتسهيل الإجراءات للمزارعين.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتعاون مع كلية الطب البيطري، قافلة طبية بيطرية مجانية، بمركز الزقازيق، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتم من خلالها تقديم جميع الخدمات البيطرية، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية إرشادية حول التأمين على الماشية ومشروعات الثروة الحيوانية.

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، حيث تم توفير احتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من المبيدات، كما واصلت حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: وادى النطرون، الدلنجات، حوش عيسى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمت إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع ممثلي البنك الزراعي ورؤساء مجالس الجمعيات الزراعية لبحث سبل التعاون مع الجمعيات في خدمة المزارع المصري وتدعيم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية في واحه سيوة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنطقة الغربية العسكرية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد توزيع التقاوي للحقول الإرشادية لمحصول السمسم المحمل على محصول القطن، فضلا عن محصول الذرة الشامية، كذلك متابعة حصاد القمح بجمعيات جنوب بورسعيد وحث المزارعين على توريد كامل الإنتاج، كما تمت متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس.

كما تم عقد اجتماع مع مراقب عام التنمية والتعاون بجنوب بورسعيد ومراقب عام التنمية والتعاون بسهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد للعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع الاستصلاح وشباب الخريجين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة حصاد وتوريد، واستمرار توعية وحث المزارعين على توريد المحصول.

كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن، كذلك متابعة زراعات القمح والشعير بمدينة رأس سدر، وزراعات الزيتون وأشجار النخيل.

وتم عقد لقاء مع رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الزراعية ووضع تصور لعملية التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة التوريد، كما تم المرور على زراعات بنجر السكر، وعقد لقاء جماهيري بمزارعي أسيوط لحث المزارعين على مواصلة توريد الأقماح.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: “الزراعة في كل مصر”، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.