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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة العريش تستعد لامتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بأقسامها

استعداد مدينة العريش
استعداد مدينة العريش لامتحانات الدبلومات الفنية

عقد اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا استعدادا لبدء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بأقسامها، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والاستعداد لبدء امتحانات الدبلومات الفنية بالعريش العاصمة.

حضر الاجتماع كل من منى أبو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، وعبد المطلب محمد، مدير تخطيط الإدارة التعليمية، وخالد عبد المعز، مسئول الأمن بالإدارة التعليمية، ووليد الشريف، مدير التعليم الابتدائي، وعماد شاكر، رئيس قسم التعليم الثانوي، والمهندس عبد العزيز مصطفى، شركة الكهرباء، والمهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة الملاريا، والمهندس تامر إسماعيل، سنترال العريش، بحضور مدير إدارة المتابعة ومدير إدارة البيئة ورئيس قسم الإنارة بمجلس المدينة.

 

وقد حث رئيس المدينة الحضور على المسئولية الوطنية وحجم الأعمال خلال فترة الامتحانات، وأكد أن مستقبل هؤلاء الطلبة يساهم في رفعة البلاد ومستقبلها، وعليهم بذل أقصى درجات الجهد للوصول إلى الهدف المأمول، من أجل  خدمة العملية التعليمية بالعريش.

مولدات الطاقة

وانتهى الاجتماع بتوصيات أهمها: 

- الاهتمام بنظافة محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها والاستراحات بالتنسيق مع الطب الوقائي والسلامة الوقائية والتعقيم. 

- أهمية التنسيق بين الكهرباء والإنارة العامة لتجهيز مولدات الطاقه النقالة وتشغيلها وصيانة محيط وداخل اللجان، حيث تم تسليمها بالفعل إلى لجان الامتحانات. 

- التنسيق بين إدارة المتابعة وشركة المياه لصيانة الخزانات وتوفير المياه باللجان والتدعيم خلال المرحلة، ويتولى مدير السنترال متابعة خطوط الاتصالات داخل المدارس والتأكد من سلامتها.

وأكد رئيس مجلس المدينة سرعة تنفيذ التوصيات السابقة كل بمجال عمله، على أن يتم عمل تقرير  يومي من خلال الغرفة الخاصة بالامتحانات، وذلك لإزالة أسباب أي شكوى خلال المرحلة.

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العريش امتحانات الدبلومات الفنية أقسامها

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