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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. المقرر العام للمحور الاقتصادي: نأمل الخروج باستراتيجية جديدة تنهض بالصناعة

أحمد جلال
أحمد جلال

استعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحزر الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنها شهدت مناقشة  موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها بالإضافة الي التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية  والحماية الاجتماعية، موضحا أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء.

وأضاف جلال، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.

وأشار الي دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، فى جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء ، موضحا أن جان المحور الاقتصادي مختلفة متشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفا:" سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار ".

وتابع: قطاع الصناعة مهم وبها تنوع كبير لا نحسد عليه، وان القطاع ليس سيئا للغاية ، حيث بلغ ١٦٪ من الدخل القومي لافتا الي أن كوريا الجنوبية اصبحت ٤٠٪، ونحن منذ عدة  سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد ان قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول ، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار  هي الإجابة على لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة.

وطرح سؤالا على المشاركين هل نريد صناعة حقيقية متقدمة ام لا، محذرا من عد م الوقوع فى فخ التركيز على ازالة احد المعوقات بعينة كاسعار الاراضي او المرافق  أو البيروقراطية ، موصحا انه مهم و لكنه ليس أساس المشكلة.

وأكمل: لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب، لا فتا الي وجود دراسة اثببت أن الصناعات المختلفة على مدار تلاتين التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم او تطوير، مشددا على ضروروة أن ننظر  للمسألة باستراتيجية اكثر عمومية فالهدف من الحوار اجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة .

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