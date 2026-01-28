مهرجان رياضي للنشء بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد مهرجانًا رياضيًا بمركز شباب القصر بمركز الداخلة، بمشاركة 60 مشاركًا، وذلك ضمن خطة النشاط، بهدف تنمية العمل الجماعي وروح التعاون، ورسم السعادة والبهجة على وجوه المشاركين.

من جانبه أكد محمد فكري، مدير عام المديرية، أن الهدف من المهرجان هو غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وعلى جانب آخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن تنفيذ الفعاليات الثانية من أنشطة مبادرة وعيك وقاية بمستشفى الفرافرة المركزي بقطاع الفرافرة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني.