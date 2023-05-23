13.8٪ زيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص بمصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 5 / 2023 " النشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2022 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 13331 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2022 مقابــل 11718 أجنبيا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.8 %.

- بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 6286 أجنبيا بنسبة 47.2% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7045 أجنبيا بنسبة 52.8% عام 2022.

35.7٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية)

- يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022 حيث بلغ 4762 أجنبيا بنسبة 35.7% ، يليها الدول الأوربية بعدد 4054 أجنبيا بنسبة 30.4٪‏.

- ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2755 أجنبيا بنسبة 20.7٪ ثم الدول الامريكية بعدد 992 اجنبيا بنسبة 7.4%، ، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 585 أجنبيا بنسبة 4.4٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 96 أجنبيا بنسبة 0.7٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2022.

50٪ من تراخيص العمل تصدرها مديريات القوى العاملة

تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2022، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 6661 ترخيص بنسبة 50٪.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 4588 ترخيص بنسبة 34.4٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1136 ترخيص بنسبة 8.5٪، ثم مكاتب البترول بعدد 946 ترخيص بنسبة 7.1 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام 2022.

32.7 % نسبة العاملين الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية)

 يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر من حيث بلغ 4354 أجنبي بنسبة 32.7 ٪ يليهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 4020 أجنبي بنسبة 30.2 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2447 أجنبي بنسبة 18.4 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.

23 ٪ نسبة العاملين في أنشطة الفنون والابداع والتسلية

يمثل أنشطة الفنون والابداع والتسلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 3066 أجنبي بنسبة 23٪ ، يليه نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2880 أجنبي بنسبة 21.6٪ ثم نشاط التعليم بعدد 1653 أجنبي بنسبة 12.4% ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1003 بنسبة 7.5 ٪ . من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.



