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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحثة: الحوار الوطني سيشهد تقديم مقترحات كثيرة لتطوير قطاع السياحة|فيديو

رحمة حسن باحثة بالمركز
رحمة حسن باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قالت رحمة حسن باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الحوار الوطني خطوة مهمة، حيث تسمع الدولة المصرية المقترحات المختلفة لتطوير السياحة، في ظل مشاركة صناع السياحة وهو ما يؤدي إلى الوصول لنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع. 

وأضافت "حسن" في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "في المركز المصري لدينا دراسة متعلقة بالاستثمار الصناعي وأهم إمكانيات مصر والمأمول الذي تطمح مصر للوصول إليه والخطة الاستثمارية التي يجب اتباعها لتحقيق الاستراتيجية العامة للدولة لجذب 30 مليون سائح". 

وتابعت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "قسّمنا الدراسة إلى عدد من النقاط، مثل الطاقة الفندقية والبنية التحتية، الطيران، وبعض المقترحات ذات الصلة بالبنية التشريعية، كما أن وجود بعض الأعضاء من مجلس النواب في الحوار الوطني أمر مهم جدا حتى يساعدونا في التعديل التشريعي، وبخاصة في ظل قوانين تم إصدارها حديثا، لكنها تحتاج إلى إضافة بعض المواد الأخرى المتعلقة بالسياحة.

وتابع: كما أن هناك بعض القوانين القديمة مثل قانون تنظيم الشركات السياحية وهو في حاجة إلى أن يتم العمل عليه وإضافة أجزاء جديدة خاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية والخضراء وهذا هو التوجه العالمي".

 

 

رحمة حسن المركز المصري الحوار الوطني السياحة الاستراتيجية العامة

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