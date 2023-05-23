عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات وزارة الري

صدى البلد

عقد  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة و رفع كفاءة استخدام المعدات التابعة للوزارة .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات و رفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل .

ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بعمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة ، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها ، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها ، وحصر احتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة ، مع تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات .

كما أوضح قيام كل جهة بتحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة ، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لإستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات ، وقيام كل جهة بمتابعة حالة المعدات التابعة لها واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها لكى تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة  .

وأكد  على أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات ، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، مع قيام كل جهة بتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين .

كما وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تحديث التطبيق السابق إعداده بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والخاص بحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل .

IMG-20230523-WA0103
IMG-20230523-WA0103
IMG-20230523-WA0102
IMG-20230523-WA0102
IMG-20230523-WA0101
IMG-20230523-WA0101

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

حزمة 8.. لماذا فرضت أوروبا عقوبات جديدة على إيران؟

الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي..أحمد حسن يكشف التفاصيل

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ