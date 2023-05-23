تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات وزارة الري

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة و رفع كفاءة استخدام المعدات التابعة للوزارة .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات و رفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل .

ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بعمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة ، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها ، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها ، وحصر احتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة ، مع تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات .

كما أوضح قيام كل جهة بتحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة ، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لإستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات ، وقيام كل جهة بمتابعة حالة المعدات التابعة لها واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها لكى تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة .

وأكد على أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات ، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، مع قيام كل جهة بتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين .

كما وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تحديث التطبيق السابق إعداده بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والخاص بحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل .

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