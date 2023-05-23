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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواجهة احتياجات المرضي

برلماني يطالب بدعم الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفي سوهاج الجامعي

وكيل لجنة الخطة بمجلس
وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب

أوصي النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات .

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وقال "سالم" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها :" هناك  أهمية علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضي لوقت طويل حتي يتم إجراء العمليات لهم".

وأشار إلي نقص المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفي جامعة سوهاج مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعا".

 

ووجه "سالم " خلال كلمته سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له .

 

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واجاب الدكتور وليد عبد المحسن أمين المجلس الأعلي للجامعات، قائلا  أنهم طلبوا 8 مليارات جنيه واعتمدوا لهم ٤.٦ مليار ".

 

وأكد "سالم "  علي ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنية وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج خلال العام المالي".

 

 

 كما تحدثت وكيل لجنة الخطة  عن اهتمام الدولة الآن بالاوضاع والابحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا :"  ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات علي إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦ ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتي الآن ".

 

واجاب دكتور مصطفي رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات علي هذا السؤال قائلا :"  سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل علي سرعة تفعيله".

 

وطالب سالم "  من وزير التعليم العالي ضرورة الإسراع بنقل الأصول الخاصة بمستشفي الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي جامعة سوهاج حتي تتمكن الجامعة من الاستفادة منها وبدء تشغيلها وتفعيلها مثل ما حدث بمستشفي جامعة سوهاج الجديدة.

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وأجاب  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قائلا :"  أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".

 

ويواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة استعراض موازنة الوزارة للعام المالي ٢٤/٢٣ . 

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب وزارة التعليم العالى

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