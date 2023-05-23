محذرا من مخاطر واضحة.. الكرملين يكشف مدى تأثير تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن تزويد أوكرانيا بأسلحة بما فيها المقاتلات لن يحدث تغييرا جذريا على الجبهة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن التعهدات الغربية بمزيد من المساعدات إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية لن تغير الوضع على الجبهة.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين، أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 الحديثة جاء مع "مخاطر واضحة".

وتعهد حلفاء الناتو مؤخرا بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة F-16 ، وهي أحدث إضافة إلى قائمة الأسلحة الفتاكة التي قدمتها الغرب إلى أوكرانيا، التي تستعد لهجوم واسع النطاق ضد القوات الروسية.

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحادة الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي قدم 10 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن الدعم العسكري لأوكرانيا ضروري والباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف 16.

وأوضح بوريل أن دول عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16.

وأعلنت ألمانيا اليوم، أنها تدرس خيارات إنشاء تحالف مقاتلات إف 16 لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا تتطلع إلى خيارات لدعم تحالف البلدان التي تخطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة F-16.

قال مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، يوري ساك، إن هولندا قد تصبح أول دولة تسلم طائرات F-16 المقاتلة إلى كييف.

ونقلت "بوليتيكو" عن ساك قوله إن: "هولندا في وضع يسمح لها أن تكون البلد الأول (في إرسال المقاتلات)".

وفي يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الهولندي، ووبيك هوكسترا، إنه لا ينبغي أن تتخذ البلدان قرارات فردية بشأن تزويد الطائرات المقاتلة وأنه يجب التفاوض على القضية ضمن تحالف أكبر.

ويذكر أنه سيكون هناك على الأقل "عدة أشهر" قبل أن تتمكن أوكرانيا من تشغيل مقاتلات F-16.

