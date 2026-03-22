وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي الجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لوديتي الجزائر، ضمن برنامج إعداد الفريق للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة ثلاثة حراس للمرمى هم: مصطفى سامي، عمر عبدالعزيز وإياد تامر.

وفي خط الدفاع: إياد مدحت، عبدالله بدير، نور أشرف، أدهم أحمد، محمد عبدالبصير، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا ومحمد الأمين.

وفي خط الوسط: محمد عاطف، محمد سمير كونتا، أحمد ياسر، محمود فيصل، عمر ثروت، محمد حمد، بلال عطية، عمر العزب، علي الجارحي، ياسين عاطف، محمود صلاح، أدهم كريم وأنس رشدي.

وفي خط الهجوم: محمد هيثم، محمد عبدالفتاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وحدد المدير الفني لمنتخب الشباب، انطلاق المعسكر بعد غدٍ الثلاثاء، على أن يستمر حتى يوم 31 مارس الحالي، وتتخلله مباراتان وديتان أمام نظيره الجزائري يومي 28 و31 مارس.

وكان منتخب الشباب قد بدأ سلسلة مبارياته الودية، الشهر الماضي بمباراتين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف نظيف.

ومن جانبه، أكد وائل رياض، أن الجهاز الفني حرص على متابعة جميع دوريات مواليد 2007 و2008، بحثًا عن المواهب في مختلف الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن التجمع الحالي يستهدف إكساب اللاعبين مزيدًا من خبرات المباريات الدولية، استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربًا عامًا، أحمد رءوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، محمد شوبير إداريًا، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور محمد الششتاوي أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسئول المهمات.

