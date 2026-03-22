تشكيل مواجهة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

كشف هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة رايو فاليكانو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وجاءت اختيارات المدرب الألماني موزعة على النحو التالي، في حراسة المرمى يتواجد خوان جارسيا، وأمامه في خط الدفاع الرباعي جواو كانسيلو، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، وجيرارد مارتن.

أما في وسط الملعب، فيقود الثلاثي مارك بيرنال، بيدري، وفيرمين لوبيز عملية بناء اللعب والتحكم في إيقاع المباراة.

ويقود الخط الأمامي كل من لامين يامال، رافينها، وروبرت ليفاندوفسكي، في محاولة لهز شباك المنافس وتحقيق الفوز.

