عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالغربية

إخماد حريق
إخماد حريق

تمكنت الحماية المدنية بمركز السنطة فى محافظة الغربية، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

مخاطر التدخين في ورشة فنية وندوة تثقيفية للأطفال بثقافة طنطا

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارا باندلاع حريق في شقة سكنية بقرية ميت غزال بدائرة مركز السنطة، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء ، وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف.

توريد 134 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع الغربية

وتمكنت الحماية المدنية من اخماد النيران ومنع امتدادها وتم ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث لمعرفة أسبابه وقيمة الخسائر والتلفيات ، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

اثر ماس كهربائي إخماد نيران حريق ء المعمل الجنائي الحماية المدنية الشقة الغربية المعمل الجنائى الوحدات السكنية اندلاع حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى «حومش» بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطن فلسطيني من قرية جلمة بنابلس

البنك الأفريقي: زيادة تمويلات المياه في برنامج نُوَفِّي إلى 2.2 مليار دولار

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

هدوء في الامتحانات.. 50 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلوم بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ