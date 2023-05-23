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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطن فلسطيني من قرية جلمة بنابلس

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال شاباً من قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف الدين خالد الشاعر أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، حيث كان متوجهاً إلى مكان عمله في رام الله.
 

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت من اليوم، بإغلاق حاجز قرية بيت اكسا شمال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت الدخول إلى القرية والخروج منها.

وصرحت الأهالي القرية، بأن قوات الاحتلال منعت الخروج من القرية أو الدخول إليها بشكل كامل حتى للحالات المرضية والطلبة، بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".

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