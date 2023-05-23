لعدم استكمال الأعمال.. الغرف السياحية: سحب قرابة 2% من أراضي هيئة التنمية

عقدت غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء فى أحد فنادق القاهرة، والمقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة تتعلق بالقطاع الفندقي.

من جانبه قال أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، هناك تساؤل طرح من الجمعية العمومية في غرفة المنشآت الفندقية ، حول نقل تبعية هيئة التنمية السياحية وإعادة النظر فى قرارات تخصيص بعض الفنادق.

أوضح الوصيف خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لغرفة المنشآت الفندقية في القاهرة ، أن الإجراءات واحدة في هيئة التنمية السياحية مثل سابقها في السياحة ولا يوجد مشكلة .

استكمل رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان إعادة النظر في بعض قرارات تخصيص أراضي هيئة التنمية السياحية ، قائلا : أن بعض الأراضي التى تم تخصيصها في فترات زمنية سابقة فى التسعينات والي يومنا هذا ولم تزيد بنسبة أعمال الإنشاء فيها ٢٥% تم التعامل معها عبر سحب قرابة ٢% من الأراضي فقط .

لفت أن الدولة طالبت بجدية التعامل مع الأراضي لفتح الفرصة أمام المستثمر الجاد ، موضحا أنه يتم اعادة النظر بالقيمة الحسابية على تلك الأراضي، مؤكدا ان الشق الفندقي يختلف عن العقاري.

اضاف الي ان هناك محاولة بوضع لكل منطقة سياحية مخطط عام تنظيمي بناء عليه نطرح متطلبات المنطقة بسعر تحفيزي .