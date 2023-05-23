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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يطمئن على امتحانات اللغة الأجنبية للشهادة الاعدادية بكرداسة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، لجان مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، الندى للتعليم الأساسي، ناهيا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة.


وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية. 
وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.


واطمأن خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى، كما أكد سيادته على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.
كما اطمأن سلومة، أيضًا على طلبة المنازل، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.


وتابع وكيل تعليم الجيزة، سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلک من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190768 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%.
ولم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

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