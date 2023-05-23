الصين تتصدر العالم في سوق السيارات.. تغلبت على ألمانيا واليابان

أعلنت الصين إنها أصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم بعد تجاوز اليابان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

تظهر الأرقام الرسمية، أن الصين صدرت 1.07 مليون سيارة في هذه الفترة ، بزيادة 58٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

في الوقت نفسه ، بلغت صادرات السيارات اليابانية 954185 بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ عن العام السابق.

كما أن الصين قد عززت صادراتها، من خلال الطلب على السيارات الكهربائية والمبيعات إلى روسيا.

في العام الماضي ، تفوقت الصين على ألمانيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم.

ضمنت بكين المرتبة الأولى بين أكبر مصدري السيارات في العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ارتفعت صادرات سيارات الطاقة المتجددة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تشمل السيارات الكهربائية، بأكثر من 90 %، مقارنة بالعام السابق.

وبلغت نسبة السيارات التي صدّرتها الصين والتي تعمل بالطاقة الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، 40%.