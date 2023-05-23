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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب توافق علي مشروع قانون الموازنة العامة لقطاع التنظيم والإدارة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديرياته، في ضوء الأخذ بتوصية لجنة القوى العاملة بضرورة توفير اعتماد بإجمالي 171 مليون جنيه للباب السادس (الاستثمارات)، طبقا لاعتماد موازنة 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.


وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن توصية اللجنة بدعم الباب السادس الاستثمارات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تأتي تضامناً من اللجنة مع الحكومة من أجل استكمال عمليات التطوير داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير أجهزة حديثة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير مراكز لاستقبال المتقدمين للمسابقات لشغل الوظائف المطلوبة حسب احتياج الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، ولرفع كفاءة مركز تقييم القدرات والمسابقات.


وتوافقت اللجنة على التنسيق مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لزيارة مقر الجهاز للوقوف علي أعمال التطوير سواء في الإنشاءات أو الآلات والمعدات المستخدمة داخل الجهاز،  والتعرف على كيفية إجراء المسابقات داخل الجهاز، وخاصة مسابقات المعلمين وأئمة المساجد، في موعد يحدد قبل 30/6/2023.

 

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