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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن موعد استبدال الدولار باليوان الصيني في دول العالم

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي واليوان الصيني

قال أندري كوستين، رئيس بنك “VTB” الروسي الحكومي، إن اليوان الصيني في العقود المقبلة قد يحل محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية والتسوية الرئيسية في المعاملات التجارية في العالم.

وأضاف كوستين، متحدثا في جلسة المنتدى الروسي الصيني في شنغهاي: "الصين اليوم هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وستصبح قريبًا الأول.. هناك كل الأسباب لتوقع أن اليوان الصيني سيكون قادرًا على استبدال الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية والتسوية الرئيسية في المعملات التجارية في العالم في العقود القادمة”.

وأشار إلى أن البنك المركزي الروسي يستثمر بالفعل احتياطياته باليوان الصيني، وفي التجارة الروسية الصينية المتبادلة، يتم توفير أكثر من 70٪ من التسويات التجارية بـ اليوان والروبل الروسي.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الروسي، نيكولاي كولباكا، إن اليوان الصيني سيصبح عملة احتياطية عالمية ويحل محل الدولار الأمريكي في موعد لا يتجاوز 10 سنوات.

وقال كولباكا: “عملة عالمية واحدة مفيدة للجميع.. من الناحية الواقعية، يجب أن يستغرق الأمر 10 سنوات على الأقل.. يحدث هذا عادة من تلقاء نفسه عندما يضعف بلد ما، ويضعف اقتصاده.. العملية مستقرة للغاية وبطيئة، وإذا كان الجميع يستخدم الدولار، فليس من المربح للجميع تغييره.. الصين لا تزال بعيدة جدا عن ذلك”.

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وأضاف: “لكي تصبح العملة عالمية، هناك العديد من الشروط، بما في ذلك الاقتصاد المستقر والتاريخ الاقتصادي المستقر، وفي الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة وحدها هي التي تستوفي هذه المعايير، أما بالنسبة للصين، فإن تاريخها الاقتصادي سيء للغاية وقصير جدا ولا يمكن الاعتماد عليه”.

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