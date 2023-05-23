علاء عبد العال: الداخلية أضاعت 7 فرص تهديف أمام الزمالك

قال علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، إنه كان يستحق الفوز أمام نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واضاف علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ذاكرت نادي الزمالك بشكل جيد أمام أسوان المباراة الماضية، والجميع كان يقول إن أوسوريو مدرب الزمالك يلعب بطريقة لعب جديدة، لذلك قمت بدراسته بشكل جيد، وبالفعل لعبت على نقاط القوة والضعف.

وأضاف:" فريق الداخلية أضاع 7 أهداف محققة أمام نادي الزمالك بشهادة الجميع، وأنا كنت أستحق الفوز بالثلاث نقاط، وبالطبع كان سيفرق معي بشكل مميز الحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزنا فى جدول الدوري والتقدم من مراكز الخطورة.

وتابع علاء عبد العال:" لم ألعب بشكل دفاعي أمام الزمالك، بل كنت ضاغطا على الفريق هجوميًا وأضعنا العديد من الفرص، والنتيجة لم تخدمنا أمس.

يذكر أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي مع الداخلية بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.