مستقبل وطن مدينة نصر يختتم مبادرة المراجعات التعليمية للشهادة الإعدادية

نظمت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة قسم مدينة نصر أول وثان ، المراجعات النهائية ( مجانية ) للشهادة الإعدادية، وذلك بمقر الحزب في ٥٩ شارع عباس العقاد بمدينة نصر، برعاية المهندس / طارق عثمان أمين القسم، والأمين المساعد للإعلام الكاتب الصحفي محمد صبري.

وقدمت أمانة التعليم مساء امس مراجعة لمادة العلوم مع الأستاذة شرين عزت وتوزيع الملازم مجانا على الطلبة.

‎جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات قيادات أمانة القاهرة برعاية الطلبة ، وهم النائب محمد ماهر أمين العاصمة ، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم العاصمة.

‎وبدأت مبادرة المراجعات المجانية التي تنظمها أمانة مستقبل وطن بمدينة نصر للطلبة من يوم ١٠ مايو وحتى امس الاثنين، بالتزامن مع فترة امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث اقيمت المراجعات المجانية بمقر حزب مستقبل وطن بمدينة نصر علي مدار الفترة الماضية ، والتي تمت بإشراف عاطف دويدار أمين التنظيم بامانة مدينة نصر أول وثان .