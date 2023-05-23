مستقبل وطن مدينة نصر يختتم مبادرة المراجعات التعليمية للشهادة الإعدادية

نظمت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة قسم مدينة نصر أول وثان ، المراجعات النهائية ( مجانية ) للشهادة الإعدادية، وذلك بمقر الحزب في ٥٩ شارع عباس العقاد بمدينة نصر، برعاية المهندس / طارق عثمان أمين القسم، والأمين المساعد للإعلام الكاتب الصحفي محمد صبري.
وقدمت أمانة التعليم مساء امس مراجعة لمادة العلوم مع الأستاذة شرين عزت وتوزيع الملازم مجانا على الطلبة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات قيادات أمانة القاهرة برعاية الطلبة ، وهم النائب محمد ماهر أمين العاصمة ، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم العاصمة.
وبدأت مبادرة المراجعات المجانية التي تنظمها أمانة مستقبل وطن بمدينة نصر للطلبة من يوم ١٠ مايو وحتى امس الاثنين، بالتزامن مع فترة امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث اقيمت المراجعات المجانية بمقر حزب مستقبل وطن بمدينة نصر علي مدار الفترة الماضية ، والتي تمت بإشراف عاطف دويدار أمين التنظيم بامانة مدينة نصر أول وثان .