الزراعة: نستهدف الوصول إلى نسبة تغطية 100% من التقاوي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد جناح الوزارة الذي شهد أيضا إقبالا كثيفا من كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد القصير اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أشاد "القصير" بجهود الباحثين والعاملين بالإدارتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.



والجدير بالذكر أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قد قام أمس بتفقد الجناح الخاص بوزارة الزراعة حيث أبدى اعجابه بما شاهده من أصناف التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية والقطن من انتاج الوزارة وقام باستنباطها علماء مركز البحوث الزراعية

وتجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة قامت بها وزارة الزراعة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية و فى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة.



حيث تم إنتاج تقاوى عام 2021 حوالى، 45 ألف طن من التقاوى المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35% ، وفى عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجى لتصدير السوق الخارجى وخاصة بعد التجربة الناجحة مع دولة السنغال الشقيق.



كما تمكنت وزارة الزراعة المصرية في تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة عام 2018 50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعته لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.



حضر جولة محافظ البنك المركزي أمس ووزير الزراعة اليوم كل من حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة لفحص واعتماد التقاوى.