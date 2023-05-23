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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يأس وهزيمة.. مقطع فيديو لـ زيلينسكي يثير جدلا واسعا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال خطابه المسائي عبر الفيديو.

وفي تعليقات المستخدمين على الفيديو، اتهم كثيرون الزعيم الأوكراني بتعاطي المخدرات.

وكتب أحد المستخدمين: "ليلة قاسية، تبدو وكأنها جرعة جيدة من الكوكايين؟”.

وأضاف آخر: "ماذا حدث لوجهك المتورم؟ كثرة الكحول والمخدرات بسبب اليأس والهزيمة؟ لا تقلق، هذه مجرد البداية. أقترح عليك الآن أن تحصي كل أنفاسك ... لأنك تشبه الزومبي!”.

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وكتب آخر: "هل أنت في حالة سكر؟”.

في وقت سابق، أعرب الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، جينادي أونيشينكو، عن رأي مفاده أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح مدمنًا للمخدرات.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المخدرات

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