الشرع محلل أربعة .. مصطفى قمر يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان مصطفي قمر بعيد زواجه من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

ونشر مصطفي صور تجمعه مع زوجته وعلق قائلا :" happy anniversary my lovely wife الشرع محلل اربعه وانتي والله بالاربعه يعني مش ناقصني حاجه ربنا يخليكي ليا ياطيب وأحن انسانة .

كشف الفنان تيام مصطفى قمر عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "الصف الأخير" وقال في تصريحاته لـ صدى البلد:" أى عمل يكون به صعوبات، ولكن اصعب ما واجهنا هو أننا سافرنا إلى أكثر من محافظة للتصوير، ورغم التعب إلا أننا كنا سعداء باستقبال الجمهور لنا في تلك المحافظات.

وعلى جانب آخر أوضح تيام أنهم بدئوا في التصوير منذ أيام وسيكون هناك العديد من المفاجأت في هذا الجزء بشخصيات جديدة، موضحا أنهم حتى الأن لم يستقروا على خطة العرض الخاصة بالفيلم.

ومن المقرر أن تشارك عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر ، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم .