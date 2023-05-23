عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة الجهاد الإسلامي تكشف سبب تمكن إسرائيل من استهداف قادتها بغزة

أرشيفية
أرشيفية

كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، عن السبب الحقيقي وراء اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ6 من قادة الحركة خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال “النخالة”، في تصريحات لموقع "حياة واشنطن"، اليوم الثلاثاء، إن "فقدان القادة في العدوان الأخير ليس بسبب كفاءة العدو، ولكن بسبب استخدام هاتف الجوال".

وأضاف "فقدنا إخواننا القادة بسبب تصرفنا الذي لا يتناسب مع طبيعة معركتنا مع العدو، فاستخدام هاتف الجوال هو أخطر شيء في قتالنا، ويؤدي إلى اغتيالنا".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "لكل قائد بصمة خاصة، وحضور خاص ومهم، ونحن لا نقول إن ارتقاءهم لا يؤثر على أداء الجهاد لكن لدينا هيكلية في مبنى الجهاز العسكري والتنظيمي وكل شخص لديه نواب، والقادة الذين فقدناهم قادة كبار ومهمون أبدعوا في العمل ويعتبروا الأعز من بين إخواننا".

في سياق آخر، قال النخالة إن "التفاهم السعودي الإيراني أعاد المنطقة إلى وضعها الطبيعي، وستكون له تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية".

ووصلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى 33 شهيدا، من بينهم 6 أطفال و3 نساء، فضلا عن إصابة 147 شخصًا آخرين.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل العدوان على غزة استشهاد قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ