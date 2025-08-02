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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في السلام

جثة
جثة
أحمد مهدي

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب داخل شقة في منطقة السلام.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرياتها لكشف لغز العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل شقة في السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بالعثور على جثة شاب داخل شقة في السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب ثلاثيني يرتدي كامل ملابسه داخل شقة.

تم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة منطقة السلام حادث السلام اخبار الحوادث

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