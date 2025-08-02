كشف غموض جثة تاجر سيارات نجع حمادى

كشفت أجهزة الأمن بـ قنا، عن عدم وجود شبهة جنائية وراء جثة تاجر السيارات التي عثر عليها داخل عقار تحت الإنشاء بوسط مدينة نجع حمادى، وأن الوفاة طبيعية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة رجل، داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لـ أيوب.ع، تاجر سيارات بمدينة نجع حمادى، وجرى إخطار الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تحلل ولا توجد آثار لشبهة جنائية وراء الوفاة من المعاينة المبدئية، والتي تم تأكيدها من خلال الطب الشرعى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.